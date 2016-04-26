Москва, 26 апреля, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Московские динамовки переиграли «Уралочку» в равной и упорной борьбе. Во всех трёх партиях решающее победное очко принесла москвичкам Наталья Гончарова, один из лидеров и московского «Динамо», и сборной России. Не умаляя заслуженной победы москвичек, надо сказать, что ещё на разминке потеряла сознание лучшая в атаке в матче против «Зенит-Казани» блокирующая «Уралочки» Шинейд Джек. Её унесли с площадки на носилках и она не смогла принять участие в игре. Пожелаем ей здоровья. Возможно, с её участием матч стал бы ещё интереснее и непредсказуемее, но, как говорится, поезд ушёл. Чемпионками стали волейболистки московского «Динамо». Москвички заслужили этот титул своей игрой в течении всего сезона, и теперь они четырёхкратные чемпионки России.

vldinamo.ru Атака московского «Динамо»

«Уралочка-НТМК» будет сожалеть об упущенной возможности выиграть чемпионат России, но всё равно они провели очень удачный сезон.

Бронзовые медали, а с ними и возможность поучаствовать в отборе в Лигу Чемпионов, завоевали динамовки из Краснодара. Они в труднейшем пятисетовом поединке победили «Зенит-Казань». За Краснодар последний свой матч в клубной карьере провела Любовь Соколова (двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр, двукратная победительница Лиги чемпионов, 38 лет). Она входит в расширенный состав сборной России на Олимпийские игры.

Бессменный победитель всех последних чемпионатов волейболистки «Динамо-Казани» на этот раз не завоевали медалей и не попали в Лигу Чемпионов. Это весьма неожиданный результат. Исправлять положение надо будет в следующем году.

Финал женского чемпионата России по волейболу:

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 3:0 (25:23, 25:23, 25:23)

Матч за 3-е место: