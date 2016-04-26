Минск, 26 апреля, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Акция прозападной оппозиции в Минске «Чернобыльский путь» («Чарнобыльскi шлях»), приуроченная к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, подошла к концу. После короткого митинга возле парка Дружбы народов участники мероприятия начали расходиться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Дойдя шествием от кинотеатра «Октябрь» до парка Дружбы народов, около 200 протестующих попытались проследовать к Чернобыльской часовне, чтобы провести там митинг, однако путь им преградила милиция, установив столы для досмотра. Это было расценено организаторами как провокация. Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский заявил, что перед началом акции досмотровых столов не было. «Мы заранее договаривались, что рамок не будет. Милиция нарушила договоренности», — заявил он.

Около 20 человек, в том числе лидер Белорусского народного фронта Алексей Янукевич, прошли досмотр и проследовали далее, однако большинство участников акции отказались проходить через рамки. Митинг было решено провести на месте. Перед собравшимися выступили несколько человек. Один из выступавших в своей речи упомянул Алеся Адамовича, Василя Быкова и «всех тех, кто боролся с той бандой, которая руководила и до сих пор руководит нашей Беларусью». Вскоре Рымашевский объявил об окончании акции, собравшиеся начали расходиться. Серьёзных инцидентов в ходе мероприятия зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, оппоненты Александра Лукашенко традиционно используют годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, чтобы выразить протест проводимой властями политике, а также заявить о якобы имеющейся «ядерной угрозе со стороны России».

В нынешней акции приняли участие представители гражданской кампании «Говори правду», незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» и других оппозиционных движений, а также эко-анархисты. Основными лозунгами мероприятия стали: «Нет самострою Островецкой АЭС», «АЭС в Островце — эксперимент над нами», «Нет российской ядерной угрозе», «Россия остановись, хватит уничтожать!», «Чернобыль — 30 лет лжи Кремля и Александра Лукашенко» и другие. В общей сложности в акции приняли участие порядка 400 человек.