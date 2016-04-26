Москва, 26 апреля, 2016, 21:06 — ИА Регнум. «Очень важно, что этот документ не пишется в тиши кабинетов, он создается нами совместными усилиями на форумах «Сообщество», на совещаниях, которые мы проводим в ОП. На каждом форуме проводится специальная сессия по концепции, на всех площадках собираем предложения по концепции», — передает ТАСС слова Елены Тополевой-Солдуновой.

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«Проект концепции, как ожидается, будет представлен президенту России на итоговом в 2016 году форуме «Сообщество».

По словам Елены Тополевой-Солдуновой, основная задача концепции — «активизация потенциала социально ориентированных НКО для развития гражданского общества, для решения социальных проблем и становления некоммерческого сектора экономики».

Среди основных разделов проекта концепции она назвала, в частности, «развитие экономической устойчивости НКО» и «общественный контроль и развитие общественного контроля», «поддержка международной деятельности НКО».

«Изначально мы не планировали такой раздел, как содействие международной деятельности НКО, но его предложили наши коллеги на пермском форуме «Сообщество» и мы решили его включить (в проект документа)», — отметила член ОП. Она также уточнила, что проект концепции представляет из себя «документ, который постоянно обновляется».

Елена Тополева-Солдунова рассказала также, что проект концепции предусматривает упрощение процедуры регистрации, форм отчетности НКО.

«В скором времени появится еще одна категория НКО (соответствующий проект закона внесен в Госдуму), это организации — исполнители общественно полезных услуг», — напомнила член ОП.

Она также выразила уверенность, что вскоре будет принята разработанная правительством «Программа поэтапного доступа НКО на рынок социальных услуг».

Напомнив, что программа принимается во исполнение поручения президента по итогам Послания Федеральному Собранию, Елена Тополева-Солдунова, призвала взять исполнение программы под общественный контроль. «Мы с вами объединим усилия, чтобы выяснить, насколько в регионах эта программа выполняется и насколько мы видим результаты этой работы», — отметила она.