Калуга, 26 апреля, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников высказался за укрупнение регионов России. Сенатор давно считает, что российские субъекты слишком размельченные. Если обратиться к истории, Екатерина Вторая, к примеру, утвердила 40 губерний, сейчас субъектов — 85, то есть в два раза больше, что на взгляд господина Калашникова неправильно,

kaluga24.tv Административно-территориальная карта Калужской области

Также, по его мнению серьезного укрупнения требуют в первую очередь области Центрального федерального округа «с однотипной схемойхозяйствования», которые, по мнению сенатора «дополняют друг друга распределением производительных сил». Брянскую область, которую он представляет в Совете Федерации, Калашников предложил объединить со Смоленской, Калужской и Орловской, а Липецкую — с Воронежской и, возможно, Рязанской. Аналогично сенатор высказался и по другим субъектам федерации.

Между тем, как сообщает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM, 80% читателей интернет-портала «KP40.RU» считают данную новость возмутительной. Об этом они пишут в своих репликах на портале. Так, пользователь под ником GLUK пишет «Может нам лучше Москву с Россией объединить для улучшения качества жизни?». Пользователь под ником kosoi пишет «видимо пора упразднять «Совет федерации» так, как от «жира» мозги не думают. А вот мнение пользователя под ником Nikola M. К такому заявлению относиться скептически не стоит, очевидно, что «наверху» зреют подобные идеи «нью-укрупнения» (подобное уже происходило в 1929 году, однако в течении 20 лет все регионы «разукрупнили» обратно), остается надеяться, что дальше проекта дело не пойдет. Ведь в таком случае какой бы из 4 областных центров не стал столицей нового региона, жители остальных 3 бывших субъектов окажутся, мягко говоря, в затруднительном положении. Помнится Калуга, уже относилась с 1929 по 1937 год, к Московской области, а с 1937 до 1944 год к Тульской, считаю, что Калуга и область по этой причине значительно отстала в своем развитии от многих бывших губернских городов в предвоенный период. Если и объединять, то разве что с Тульской областью, в силу близкого географического положения, удобного транспортного сообщения и развитыми социально-экономическими связями между нашими областями. Вот только в таком случае Калуга точно не будет столицей региона».Сначала объединяемся, затем отделяемся. Вот так и развалят страну», — считает пользователь под ником Kas9l.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Софеда Валентина Матвиенко высказалась за укрупнение регионов. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — подчеркнула она. По ее словам, есть субъекты РФ, которые точно «нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы». В период с 2003 по 2009 год в ходе процесса укрупнения регионов путем референдумов их количество сократилось с 89 до 83. Сейчас в состав РФ входят 85 регионов — Крым и Севастополь стали отдельными субъектами РФ.