Уфа, 26 апреля, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы», победитель конвейера проектов форума «Таврида» Александр Юдин поинтересовался у президента России Владимира Путина, станет ли шествие «Бессмертный полк России» традиционной народной частью парадов Победы в нашей стране. Как заявили ИА REGNUM неравнодушные жители Уфы, вопрос молодого человека из города Октябрьский обнажил общероссийскую проблему «забюрокрачивания» народной инициативы, и вместе с тем дал надежду, что в Уфе, несмотря на невнятную позицию мэрии, шествие Бессмертного полка «пройдет по-народному, а не по-чиновничьи».

ИА REGNUM Александр Юдин с ветераном Великой Отечественной войны

На заседании межрегионального форума ОНФ, который проходил в Йошкар-Оле, Александр Юдин выразил радость, что глава государства принял личное участие в народном шествии «Бессмертного полка» и напомнил, что «сегодня, когда мы очень часто слышим призывы пересмотреть нашу историю, принизить роль Советского Союза и нашего народа в деле Победы, мы должны помнить каждый день и никогда не забывать героический подвиг наших предков, которые совершили в этом деле». Вручив президенту России книгу «Лица победы», в основу которой легли истории и фотографии более 600 опрошенных волонтерами фронтовиков, Александр поинтересовался, будет ли он принимать участие в шествии «Бессмертный полк» и станет ли шествие традиционной народной частью парадов Победы в нашей стране.

Владимир Путин ответил о своем участии в шествии: «Я член этого полка. Так или иначе, я буду с теми, кто пройдет по своим городам, поселкам, улицам. Вспомнит о своих родственниках: о погибших и еще живых. Скажет им «спасибо», до земли поклонится победителям в этой страшной мировой войне. Поклонится тем, кто грудью встал на защиту своего Отечества».

Вторая часть ответа касалась традиционности прохождения полка как народной части парадов Победы. «Ведь эта инициатива, «Бессмертный полк», родилась изнутри, из народа, она не была какой‑то административной задумкой, — подчеркнул Владимир Путин. — Поэтому мне бы не хотелось, чтобы то, что идёт от сердца каждого человека и от сердца всего народа, было забюрокрачено. Но если это движение будет развиваться и станет традиционным, мы точно его поддержим всеми имеющимися у нас средствами».

Неравнодушные уфимцы, узнав об ответе Путина, пришли к выводу, что в Уфе шествие ''Бессмертного полка'' состоится именно как народная часть парада Победы. «Кому-то из чиновников в мэрии было удобно, чтобы шествие прошло в пятницу 6 мая, тогда для массовости проще привлечь школьников и сотрудников предприятий, — считают уфимцы. — Но мы, простые горожане, хотели и хотим идти по-народному, в один день со всей страной, а не по-чиновничьи, как это было бы удобно функционерам».

Как сообщалось ранее, в большинстве населённых пунктов республики, участвующих в акции, шествие «Бессмертного полка» запланировано на 9 мая, однако власти Уфы распорядились провести мероприятие 6 мая. Об этой дате прохождения «Бессмертного полка» жители Башкирии узнали из распоряжения от 31 марта, подписанного мэром Уфы Иреком Ялаловым. Общественность Уфы выразила крайнее недоумение и горечь по этому поводу.

Вскоре после публикации ИА REGNUM распоряжение исчезло с официального сайта администрации, а в мэрии стали заявлять, что чиновникам ничего не известно о существовании распоряжения. Однако нового распоряжения о прохождении шествия так и не появилось. В мэрии заговорили о том, что шествие пройдет 9 мая, но не сообщали точное время проведения. Предполагалось, что по настоянию чиновников шествие пройдет несколько позже, в послеобеденное время. Высказывалось предположение, что заминка с определением времени связана с рабочим графиком главы республики Рустэма Хамитова.

По словам инициатора проведения шествия в Уфе, руководителя ООД «Бессмертный полк России» по Башкирии Сергея Плюхова, его пригласили на совещание по согласованию проведения акции с начальником управления образования администрации Уфы, однако встреча была отменена и перенесена на другой день. Позже Плюхов сообщил, что «здравый смысл одержал победу», а «все подробности можно будет узнать в среду 27 апреля на брифинге». Однако вечером 26 апреля никаких объявлений о предстоящем брифинге на сайте мэрии Уфы так и не появилось. Высказывались предположения, что брифинг может быть посвящен встрече одной из пяти колонн международного автопробега «Звезда нашей Великой Победы». Уфа встретит автопробег 27 апреля. Поприветствовать делегацию придут ветераны, представители министерств и ведомств республики, администрации Уфы, молодежных и общественных организаций, воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов, волонтеры.

Представитель регионального отделения НОД Башкирии Марк Сагадатов отметил, что ему так же не известно точное время проведения брифинга. «Об удобстве шествия для чиновников не может идти речи, — уверен Сагадатов. — Позиция руководителя государства Владимира Путина не оставляет поводов для сомнений: шествие останется народным».

По мнению жителя города Михаила Еленина, уфимцы не одиноки в своем стремлении пройти в шествии ''Бессмертного полка'' как народной части Парада Победы: «Не думаю, что Александр Юдин в своем вопросе имел в виду только Уфу и Башкирию, вопрос касается и других регионов России».

В имеющемся в распоряжении ИА REGNUM информационном письме ООД «Бессмертный полк России» в адрес администраций регионов РФ дается исчерпывающее объяснение, почему шествие должно проводиться в рамках парада Победы.

«Произвольный перенос времени (с логичного, традиционного для региона, сопряжённого с парадом) ведёт к целому ряду нежелательных последствий для самого региона и его жителей, — считают в ООД «Бессмертный полк России». — Отрыв от парада неизменно означает снижение градуса эмоционального подъёма, присущего шествию, ведёт к существенному уменьшению числа участников шествия (люди празднуют один раз), а также к перенапряжению инфраструктуры региона (к повторному перекрытию автомагистралей, привлечению правоохранительных органов и т.д.). В конечном итоге неосторожное, бестактное вмешательство в тонкие процессы самоорганизации общества, разрушение традиций регионов ведёт к срыву народной части парада Победы».

«Обращаемся ко всем, кто имеет отношение к принятию решения о времени и месте шествия «Бессмертного полка»! Это глубоко народное движение, и относиться к нему нужно так, чтобы бюрократическая машина не переехала народную инициативу, не задавила саму идею», — говорится в информационном письме. Там же сообщается, что «в последнее время в Центральный штаб и исполком ООД «Бессмертный полк России» поступают сигналы от общественности различных регионов страны, от руководителей региональных отделений Движения о том, что время шествия Бессмертного полка в регионах произвольно переносится».

В ООД «Бессмертный полк России» напомнили и о предыдущих высказываниях Путина о шествии. «Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей», — отметил президент Владимир Путин во время шествия по Красной площади в год 70-летия Великой Победы. Бессмертный полк — это «абсолютно честный и искренний проект, он должен таким и оставаться, и развиваться свободно», — высказал своё мнение Путин в апреле этого года.