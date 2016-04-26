Санкт-Петербург, 26 апреля, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Власти Петербурга четырехкратно ускорят согласование рабочей документации по новой станции метро «Новокрестовская» с ГУП «Петербургский метрополитен». Такое поручение вице-губернатор Игорья Албин дал комитету по транспорту и комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга, сообщили ИА REGNUM в аппарате Албина. Как правило, на эту работу дается месяц, но в данном случае ведомствам придется изменить регламент и успеть за неделю.

ЧМ-2018

Это связано с отставанием в прокладке 5-километрового двухпутного тоннеля под дном Финского залива к «Новокрестовской». Глава ОАО «Метрострой» Вадим Александров назвал ситуацию «кромешным адом»: темпы проходки снизились с 10 до 2 колец в сутки при плановой скорости 7 колец. Снижение скорости Александров объяснил обилием воды, которую приходится «черпать ведрами». К тому же, обводненный грунт тяжело вывезти со строительной площадки.

Вадим Александров сомневается, что удастся наверстать сложившееся отставание к сроку. Тем не менее, для сдачи объекта в эксплуатацию подрядная организация «делает всё возможное, чтобы к приходу щита станция «Новокрестовская» была готова на 80%», подчеркнул он, что в целом позволит завершить стройку в установленные контрактом сроки.

Вице-губернатор Игорь Албин на заседании городского штаба по перспективному развитию метрополитена поручил до конца недели представить график оптимизации темпа проходки щита, предложения по консолидации грунта и маршрутам его вывоза.

Добавим, по словам замглавы КРТИ Михаила Цалко, план годового финансирования Невско-Василеостровской линии метро с учетом переходящего аванса на 2016 год составляет 15,2 млрд рублей, на данный момент уже переведено профинансировано 1,2 млрд, строительно-монтажные работы выполнены на 2,5 млрд рублей.

Смольный еще раз подтвердил, что готов в случае необходимости перебросить финансирование Фрунзенского радиуса с будущих периодов на текущий год, так как подрядчик готов сдать объект с опережением на 12 месяцев — уже в декабре 2017 года. Речь идет о «фиолетовой» линии от «Международной» до «Южной».

Для этих целей на 2016 год могут перевести финансирование в 2,8 млрд рублей с 2018 года. Заместитель главы кмитета финансов Татьяна Пигольц сообщила о готовности ведомства рассмотреть финансовую заявку КРТИ на поправки в бюджет текущего года. Строительство депо «Южное» также могут авансировать на 800 млн рублей — о такой необходимости сообщил подрядчик.

Штаб рекомендовал строителям к лету начать работать в две смены, а Игорь Албин ужесточил сроки подачи тепла на объекты депо «Южное», перенеся с планового 30 сентября на 1 сентября.