Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Новый генеральный директор назначен в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании 26 апреля.

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Руководитель Владимир Ревенко уже представлен коллективу и приступил к работе на новом посту. С тонкостями работы в компании гендиректор знаком, так как с 2011 года занимал пост заместителя главы ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по реализации голубого топлива.

Ревенко окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок». В газовой отрасли работает с 2010 года. Начинал он с должности заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Ростоврегионгаз».

Напомним, что прошедшие девять лет компанию возглавлял Али Узденов. Он покинул свое кресло в связи с переходом на другую работу. В СМИ уже появилась информация о том, что он будет работать в российской столице.