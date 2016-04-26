Москва, 26 апреля, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надежным союзником России. Такое заявление Путин сделал сегодня, 26 апреля, по итогам переговоров с президентом Узбекистана Исламом Каримовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, Каримов прибыл в Москву накануне с официальным визитом по приглашению Путина.

По итогам переговоров Путин подчеркнул, что Узбекистан — стратегический партнер и надежный союзник Российской Федерации. «Наше сотрудничество стремится упрочить эти отношения взаимной поддержки», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что РФ занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. Доля России в узбекской внешней торговле превышает 17%.

Однако, существуют и проблемы, отметил Путин. Прежде всего проблемы связаны с курсовой разницей. «В этой связи отмечаем некоторый спад в объемах торговли, но отмечаем, что физические объемы взаимной торговли не уменьшились, а в первом квартале текущего года даже выросли на 7,9%», — пояснил Путин.

Но несмотря на трудности, успешно реализуется программа действий по развитию экономического сотрудничества с Узбекистаном на 2015−2019 годы. Путин отметил, что доля промышленной и высокотехнологичной продукции в экспортных обменах стран выросла до 30%.

Кроме того, выросли поставки сельскохозяйственных товаров из Узбекистана в Россию.