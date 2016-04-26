Тбилиси, 26 апреля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Группа депутатов Европарламента от Европейской народной партии, партнером которой в Грузии является партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» считает, что решить вопрос о введении безвизового режима с Грузией Европарламент должен при выполнении Грузией ряда условий.

ИА REGNUM

Специальное заявление от имени группы ЕНП сделали Яцек Сариуш-Вольский и Яромир Штетина. Заявление под названием «Грузия: никакой либерализации визового режима без демократических стандартов» опубликовано на официальном сайте Европарламента в разделе группы ЕНП.

Авторы заявления считают, что для получения безвизового режима Грузия должна отказаться от выборочного правосудия, освободить политзаключенных и обеспечить реальную свободу СМИ и независимость судебной системы. Политзаключенными для депутатов от ЕНП являются бывшие чиновники правительства Саакашвили, ныне отбывающие сроки наказания, — экс-премьер Вано Мерабишвили, бывший министр обороны Бачана Ахалая и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. А под свободой СМИ они подразумевают прежде всего прекращение преследования со стороны властей телекомпании «Рустави-2».

«Грузинский народ заслуживает безвизового режима, но Грузия как государство продолжает нарушать демократические стандарты», — констатирует Сариуш-Вольский. Если правительство Грузии не выполнит требования по «обеспечению демократии», ЕНП предлагает отложить решение вопроса визовой либерализации до осени и обсудить его уже после парламентских выборов в Грузии.