Ставрополь, 26 апреля, 2016, 20:24 — ИА Регнум.



Ставропольский край стал одним из 11 регионов-участников Всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Дистанция». Это акция по информированию участников дорожного движения о важности соблюдения дистанции на дороге и способах ее расчета в зависимости от различных факторов: скорости, общего состояния водителя, дорожного покрытия, погодных условий и так далее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Госавтоинспекции.

До конца мая 2016 года водителям, пешеходам, пассажирам, в том числе детям будут показывать снятый по этой теме обучающий фильм и демонстрировать другие материалы. С участниками акции будут проводиться практические и теоретические занятия по правильному выбору дистанции.

Организаторы кампании задействуют учащихся автошкол, школ, вузов, дошкольных заведений; специальные мероприятия пройдут и на АЗС, и в подразделениях ГИБДД.

В рамках кампании организаторы объяснят не только как избежать аварийной ситуации, но и что делать в случае, если дорожное происшествие все-таки случилось. С помощью кампании российские водители научатся самостоятельно оформлять ДТП без участия сотрудников полиции.

Заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Сергей Добряков подчеркнул, что неверно выбранная дистанция является причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Снижения уровня травматизма на дорогах можно добиться методом системной профилактики, и в кампании «Дистанция» профилактике отводится первостепенная роль.

В рамках акции в автошколах занятия проводятся в формате видеозанятий. Слушателям демонстрируются тематические видеоролики «Схема ДТП», специалисты рассказывают о принципах расчета тормозного пути, времени реакции человека и о правиле «трех секунд». Для проверки полученных знаний о безопасной дистанции для учащихся предусмотрены тесты.

В рамках кампании в 30 образовательных учреждениях краевого центра проводятся уроки по изучению правил безопасного поведения на дороге. На специальных занятиях по физике ученики средней и старшей классов в формате экспериментов и лабораторных занятий узнают о расчете дистанции как для пешехода, так и для водителя.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, члены байкерского клуба «Blacksmiths-MC-Russia» из Пятигорска и Ессентуков выступили с инициативой провести на территории края крупную акцию с участием мотоциклистов.

Отметим, что обучать правилам дорожного движения на Ставрополье начинают уже в детском саду: детские автогородки есть практически в каждом из построенных за последнее время дошкольных учреждений. Основы ПДД включены и в школьное обучение. Введена специальная программа на 220 учебных часов, которая охватывает все классы. Своего рода «ноу-хау» региона — совместное с ГИБДД тестирование школьников на знание правил дорожного движения. Испытания проходят дважды в год — накануне летних каникул и после начала учебы.