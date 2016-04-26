Уфа, 26 апреля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Башкирия получит 267,635 млн рублей из федерального бюджета на строительство и реконструкцию дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов. Как заявил ИА REGNUM экономист Константин Кузьминых, строительство дорог к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в республике благотворно скажется на развитии сельского хозяйства, переработке, расширении рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и импортозамещении.

Алсу Гайнетдиновой Дорога в Иглинском районе Башкирии

Субсидии, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета регионам РФ, распределены в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Данная Федеральная целевая программа входит в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.

Распоряжением правительства России на данную программу выделены субсидии в размере 6,821 млрд рублей и распределены между бюджетами 58 субъектов. По мнению экспертов, принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.

«Башкирия, занимая почётное пятое место, стала одним из лидеров по объёму федерального субсидирования на дороги в рамках программы устойчивого развития сельских территорий, — отметил экономист Константин Кузнецов. — Больше получат только Якутия (796,028 млн рублей), Орловская область (323,971 млн рублей), Татария (321,837 млн рублей) и Ростовская область (274,484 млн рублей». Для примера, в середине таблицы по данной программе устойчивого развития сельских территорий находится соседняя Свердловская область с результатом 72,435 млн рублей.

В то же время Свердловская область из федерального бюджета в 2016 году в общей сложности получит почти 3 млрд рублей на ремонт и строительство дорог, — приводит цифры эксперт. — Так, на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства и на реализацию особо важных проектов Свердловская область получит более 2,2 млрд рублей. Еще 757,7 млн рублей выделены из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние, а также увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог».

Экономист напоминает, что для решения «проблем с дорогами» в стране предусмотрена реализация целого ряда различных программ. Так, правительство РФ в 2016 году выделит дополнительно 52,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство региональных дорог. Дорожные фонды 78 регионов получат 34,1 млрд рублей, еще 18,4 млрд будет выделено на особо важные социально значимые дорожные объекты в 27 регионах.

«Больше всего средств в 2016 году на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог получит Москва — 2 млрд рублей, 1,7 млрд рублей будет выделено Московской области, 1,4 млрд рублей получит Санкт-Петербург, 1 млрд рублей — Краснодарский край, — перечислил собеседник агентства. — На почётном пятом месте по количеству выделяемых средств находятся Башкирия и Татария — этим регионам из федерального бюджета будет выделено по 950 млн рублей.

На реализацию особо важных проектов больше всего получит Свердловская область — 2,2 млрд рублей, по 1,6 млрд рублей получат республики Мордовия и Чечня, 1,2 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено в Оренбургскую область. Отдельной строкой выделены республика Крым и город федерального значения Севастополь».

Политика российского Правительства направлена на создание эффективного механизма финансирования дорожного строительства. Минтранс РФ предлагает разрешить региональным властям использовать новые источники финансирования автодорог, которые могут приносить местным дорожным фондам порядка 67,2 млрд рублей в год. Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ» разработан министерством и опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, на пополнение региональных дорожных фондов, из которых финансируется строительство, ремонт и содержание областных и муниципальных автодорог, региональные администрации смогут направлять дополнительные средства за счет ряда налогов, штрафов, части акцизов на топливо и других государственных сборов, поступающих в региональные бюджеты, а также доходы от использования регионального имущества в придорожной полосе.

«Башкирия хорошо сработала по привлечению субсидирования и финансирования автодорог, остается эффективно использовать полученные финансовые средства с учётом общественной значимости объектов сельских населенных пунктов, а также объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, — резюмировал Кузьминых. — Недаром в республике сделана ставка на развитие сельского хозяйства, переработку, расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и импортозамещение».

Сельским жителям республики вопрос об эффективности использования выделенных на строительство автодорог средств представляется ключевым.

«Своевременный вывоз продукции, например, молока, от фермы до молочноприемного пункта решает очень многое, — считает фермер Рим Арсланов. — Если никто не будет воровать, то на сельских дорогах можно сэкономить, потому что интенсивность движения на них не такая большая, как на трассах, и дороги между деревнями можно строить по другим нормативам, а не по тем, по которым строятся оживленные автомагистрали. Вместо одного километра можно будет проложить полтора или два». Однако, по мнению сельчан, существует опасность, что по новым сельским дорогам начнут ездить большегрузные автомобили, перевозящие промышленные и строительные грузы. «Если по сельской дороге будут возить песок или гравий из карьера на стройку, или будут гонять лесовозы, то дорога через пару месяцев окажется полностью разбитой, — обеспокоены сельские жители. — Песок или лес вывезут, большегрузы перестанут ездить, владельцев компаний ремонтировать наши дороги никто не заставит, а мы, местные, опять останемся на бездорожье».