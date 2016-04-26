Симферополь, 26 апреля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Крыму цены на ряд товаров выше, чем в соседнем Краснодарском крае. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта во время заседания правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Диего Веласкес. Торговец. 1625

«По статистическим данным, средние цены крымских производителей на продовольственные товары значительно выше цен ЮФО: от 4% до 108% на молочные продукты», — сообщил Васюта.

Министр отметил, что цены на продукты питания, которые не производятся в Крыму, выше, чем в соседнем регионе. А продукты, которые производятся на полуострове в достаточном количестве, стоят меньше.

По результатам проведённого мониторинга, в Минпромполитики выделили факторы, влияющие на повышение цен на продовольствие в КФО, главный из которых — недостаточный объем собственного производства ряда товаров.

«К первому из факторов относится недостаточный объем производства основных групп товаров продуктов питания. Это сахар, гречневая крупа, рис, масло подсолнечное, молокопродукты, сыры твердые, мясо», — пояснил министр.

Кроме того, Васюта назвал среди факторов, влияющих на рост цен на продовольственные товары, недостаточную представленность крупных федеральных торговых сетей в Крыму, сложность логистики доставки товаров.

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов отметил спекулятивный характер ценовой политики в Крыму при том, что мер по регулированию торговой надбавки местные власти принять не могут.

«На мой взгляд, в Крыму есть моменты с чисто спекулятивными наценками. Необходимо, во-первых, по предприятиям, которые допускают подобную наценку, совместно с налоговой провести рейд, посмотреть, как кто платит налоги. Во-вторых, продумать, какие меры поддержки по логистике можно оказать с целью сокращения расходов. К сожалению, у нас нет мер государственного регулирования и мы не можем законодательными актами ограничить торговые наценки, но работа совместно с налоговой и создание альтернативных сетей, развитие конкуренции позволят снизить цены», — сказал Аксёнов.

Также Андрей Васюта сообщил, что, по данным Росстата, на март 2016 года на полуострове цены на продовольственные товары относительно декабря 2015 выросли на 1,2%.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил Минпромполитики увеличить количество и качество ярмарок в Крыму, а ряд из них сделать постоянно действующими. Муниципалитеты должны в течение недели предоставить информацию о местах, которые можно выделить под постоянно действующие ярмарки. При этом глава Крыма потребовал заняться «коммерческими структурами», перепродающими места на ярмарках.

«Прошу обратить внимание, поскольку поступали обращения, как в некоторых администрациях проводятся ярмарки. Коммерческая структура берёт в аренду место и перепродаёт дальше товаропроизводителям. Взять под контроль, Андрей Геннадьевич! Администрациям — запретить участвовать в ярмарках коммерческим структурам, которые таким образом собирают деньги. Городские МУПы должны оказывать все услуги, никакой оплаты товаропроизводители за то, что они на улицу подъехали на своей машине и в отведённом месте торгуют, осуществлять не должны. До конца недели у всех глав администраций должен находиться список мест, выделенных под ярмарочные мероприятия», — распорядился Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в Крыму стоимость продуктовой корзины составила 3775 рублей, что на 18 рублей меньше, чем в Краснодарском крае.