Ставрополь, 26 апреля, 2016, 20:11 — ИА Регнум.



Alan Levine Дорожная разметка

В Ставропольском крае завершается подготовка концессионного соглашения по установке на дорогах края камер фото‑ и видеофиксации. Об этом сообщил 26 апреля в Ставрополе губернатор региона Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Программа, запускаемая правительством региона, предполагает инвестиции в объёме 2,5 миллиарда рублей. Она будет реализована одним из операторов связи в регионе.

Отметим, что в 2016 году объем регионального дорожного фонда составляет 6,2 миллиарда рублей, что равно тринадцатой части расходов бюджета Ставрополья. На эти средства планируется отремонтировать порядка 217 километров дорог. Еще 79 километров будут построены или реконструированы.

Всего на Ставрополье 4,2 тысячи километров региональных и муниципальных дорог.