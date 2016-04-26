Москва, 26 апреля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Руководитель Департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк пояснил свое заявление по поводу шаурмы. Соответствующие пояснения он сделал журналистам сегодня, 26 апреля.

shaurma.net Приготовление шаурмы

Немерюк заявил, что никакого сноса ларьков, торгующих шаурмой не будет. Просто у тех киосков, которые ещё торгуют шаурмой в столице, закончились договоры.

Он уточнил, что таких киосков, у которых заканчиваются договоры, осталось порядка 12 во всем городе.

Также Немерюк подчеркнул, что те объекты с шаурмой, которые легально работают и прошли все проверки Роспотребнадзора, никуда не денутся и продолжат радовать москвичей и гостей столицы вкусной шаурмой.

«Есть только некоторые киоски на улицах города, которые закончили свою работу по договорам», — пояснил Немерюк.