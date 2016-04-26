Власти Москвы побоялись совсем запретить шаурму
Москва, 26 апреля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Руководитель Департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк пояснил свое заявление по поводу шаурмы. Соответствующие пояснения он сделал журналистам сегодня, 26 апреля.
Немерюк заявил, что никакого сноса ларьков, торгующих шаурмой не будет. Просто у тех киосков, которые ещё торгуют шаурмой в столице, закончились договоры.
Он уточнил, что таких киосков, у которых заканчиваются договоры, осталось порядка 12 во всем городе.
Также Немерюк подчеркнул, что те объекты с шаурмой, которые легально работают и прошли все проверки Роспотребнадзора, никуда не денутся и продолжат радовать москвичей и гостей столицы вкусной шаурмой.
«Есть только некоторые киоски на улицах города, которые закончили свою работу по договорам», — пояснил Немерюк.