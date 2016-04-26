Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в Ростове-на-Дону была увековечена память погибших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Церемония открытия мемориального комплекса «Чернобыльская слава» состоялась на проспекте Шолохова, сообщили ИА REGNUM в администрации донской столицы.

rostov-gorod.ru Мемориальный комплекс жертв ЧАЭС

Обычно в этот день жители и гости донской столицы, представители общественных организаций собирались у памятника ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, расположенном на бульваре Комарова. По традиции, там проходил траурный митинг, участники которого возлагали цветы к монументу, установленному в 1996 году.

В 2014 году было решено установить новый монумент. Эскиз был принят практически сразу. Автором памятника выступил батайчанин, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, скульптур Сергей Исаков. Согласно его задумке, в бронзе отлита фигура стоящего на земном шаре солдата, укрывающего лицо рукой от пламени под ногами, мирный атом, который в один миг перестал быть мирным, а также колокол в память о том, как многие участники ликвидации ценой своего здоровья защитили весь мир от беды.

Отметим, что в ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы XX века приняли участие более 20 тыс. жителей Ростовской области. Донской регион стал прибежищем для сотен беженцев, покинувших свои дома в ходе эвакуации.