Киев, 26 апреля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Журналист и телеведущий Савик Шустер, которого лиши возможности работать на Украине, написал заявление в министерство социальной политики Украины с просьбой отменить аннулирование его разрешения на работу в стране. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

lichnosti.net Савик Шустер

Напомним, Шустеру, который является гражданином Канады, аннулировали разрешения на работу на Украине. В государственной службе занятости, которая входит в структуру министерства социальной политики Украины, пояснили, что разрешение было аннулировано на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали недостоверные данные.

Речь идет о том, что Шустер не указал о наличии уголовного производства в отношении него. В начале 2016 года против Шустера было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов.

Шустер с 2005 года работает на Украине. Там он последовательно вел несколько политических ток-шоу. Сейчас его программа называется «Шустер Live».

В свое время Шустер был ярым антисоветчиком. В студенческие годы он эмигрировал вместе со своей семьей из Вильнюса в Канаду. На Западе Шустер работал в структурах холодной войны против СССР. В частности, он работал на радио «Свобода» в Мюнхене. Также Шустер занимался антисоветской пропагандой в Афганистане во время афганской войны 1979−1989 годов. ПО неподтвержденным данным является кадровым агентом ЦРУ.

Несколько лет Шустер работал на НТВ, даже после того, как на телеканале сменилось руководство. Однако, вскоре его передачи на НТВ были закрыты, и он уехал на Украину.