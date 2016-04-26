Киев, 26 апреля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. США в контексте урегулирования ситуации в Донбассе настаивают на немедленном внесении изменений в Конституцию Украины для введения «особого статуса», амнистии представителей ополчения и проведении в Донбассе местных выборов — уже в июле этого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

Об этом заявила представитель фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая по итогам встречи делегатов от Верховной рады с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Госдепартамент настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию с «особым статусом» оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, провести выборы в ближайшее время и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет», — отмечает депутат «Самопомощи».

«Нам говорят, что если мы проведем выборы, то это создаст прецедент, когда российские войска впервые в истории добровольно покинут территорию, которую они оккупировали. При этом никаких гарантий, что российские войска выйдут, нет и быть не может», — добавила Войцицкая.

От себя «Самопомощь» отмечает: то, чего от Киева требуют США — «является фактической капитуляцией, именно этого хотел Кремль, развязывая войну против Украины».

Согласно официальной информации, Виктория Нуланд в очередной раз прибыла в Киев, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими правительственными чиновниками, лидерами политических партий, народными депутатами, а также представителями гражданского общества. Сообщается, что Нуланд обсудит ряд двусторонних и местных вопросов, в том числе приоритетные реформы и реализацию минских соглашений по Донбассу.

Комментарий от других политсил по итогам встречи с представителем Вашингтона пока что нет.