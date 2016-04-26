Санкт-Петербург, 26 апреля, 2016, 19:46 — ИА Регнум. В пяти районах Ленинградской области начались весенние полевые работы. Перед аграриями региона поставлена задача как минимум повторить хорошие показатели урожая 2015 года.

Винсент Ван Гог. Летний вечер, пшеничное поле с заходящим солнцем. 1888

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 апреля, в пресс-службе областного правительства, первыми к весенним полевым работам приступили сельхозпредприятия Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Лужского и Сланцевского районов.

К 26 апреля сев проведен на площади 1,4 тысяч га — 2% к плану. В остальных хозяйствах 47-го региона ведется предпосевная подготовка семян, внесение в почву удобрений, боронование кормовых угодий.

Обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых в хозяйствах Ленинградской области составляет 124%, семенами картофеля — 151%. Вся посевная площадь под урожай в 2016 году составит 217,7 тысяч га, что почти на 3 тысячи га больше, чем в 2015 году.

Перед растениеводством региона поставлена задача получить урожай не ниже прошлого года: 104,4 тысяч тонн зерна, 309 тысяч тонн картофеля, 278 тысяч тонн овощей, заготовить кормов — 32,4 ц кормовых единиц на одну условную голову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объемы производства зерновых в 47-м регионе за последний год увеличились с 29 до 35 центнеров с гектара, с 203 до 238 центнеров — картофеля, а также с 500 до 523 центнеров — овощей. Также зампред правительства Ленобласти — глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственому комплексу региона Сергей Яхнюк отмечал устойчивые позиции Ленобласти в выращивании грибов и цветов.

Напомним, доля агропромышленного производства региона в Северо-Западном федеральном округе по итогам прошлого года составила 40,6%, в Российской Федерации — 2% от общего объема сельско-хозяйственного производства.

Ориентировочно, как сообщал Яхнюк, финансовая поддержка отрасли из регионального бюджета составляет 2,6 млрд рублей, а после корректировки бюджета эта цифра может дойти 2,9 млрд рублей. Федеральное финансирование АПК также рассчитывается порядка 2,5 млрд рублей.