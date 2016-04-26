Чебоксары, 26 апреля, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Структура с освобожденными вице-премьерами оказалась неэффективной и вскоре действующие министры получат этот статус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в этом признался глава Чувашии Михаил Игнатьев на пресс-конференции, отметив, что у министров с «чёрточкой» больше статуса и возможностей при работе с федеральным центром.

cap.ru Пресс-конференция Михаила Игнатьева. Фото Олега Мальцева

Руководитель региона, говоря о прошлогодних изменениях в структуре правительства, сослался на представление прокуратуры Чувашии.

«Когда я вступил в должность после инаугурации, смотрел законодательную базу, все материалы, с учётом предложений прокуратуры структуру поменял. В законе о Кабинете Министров Чувашской Республики были внесены соответствующие изменения, и было два освобожденных вице-премьера. Но для национальных республик, может быть, для регионов Поволжья, это не совсем эффективная структура. Потому что, с одной стороны, министры должны работать на привлечение инвестиций на федеральном уровне, и там всегда спрашивают статус: заместителем председателя Кабинета министров является, или вице-губернатором, или нет, на всё это смотрят. Поэтому сейчас по закону право у меня есть министров через «чёрточку» назначать — заместителем председателя Кабинета министров. В перспективе эти решения я буду принимать, без суеты, оценивая работу того или иного отраслевого министра. И, получая полномочия заместителя председателя Кабинета министров, они будут курировать другие министерства, координировать. Вмешиваться туда они не могут, потому что главными распорядителями всё равно министры сами являются. Будут координировать для того, чтобы получить соответствующие результаты», — сказал, в частности, Михаил Инатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле одним из главных событий стало разрушение конструкции из вице-премьеров, связанное с внезапной отставкой одного из них и отпуском другого. Институт вице-премьеров без портфеля, введённый Михаилом Игнатьевым сразу после собственных выборов, продержался полгода, увеличив численность начальников, а вместе с ними — «совещательную» нагрузку на остальных чиновников и расходную часть бюджета. В небольшом регионе «курирующие» отрасли вице-премьеры, по факту ни за что не отвечающие, являлись пятым колесом в телеге.

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Впрочем, данная конструкция была не жизнеспособной с самого начала: мало того, что для крохотного региона такие должности считались избыточными, так ещё данное предложение новых идеологов Игнатьева стало настоящим вызовом президенту Владимиру Путину, поручившему сократить на 10% чиновничий аппарат в рамках реализации антикризисных мер. Но вместо сокращения Игнатьев сначала ввёл двух не отягащённых портфелями. А затем в администрации главы Чувашии появились ещё 10 человек ‑ и штатная численность чиновников аппарата увеличилась ровно на 10%! Увеличилась — не уменьшилась! О понимании «антикризисных мер» по-чувашски ИА REGNUM писало постоянно, что вызвало раздражение и даже ярость идейных создателей новой архитектуры государственного управления: руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, со всей силой обретённой власти, обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи.

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