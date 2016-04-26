Донецк, 26 апреля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется сложная военная обстановка, в частности, за прошедшие сутки ВСУ 248 раз обстреляли позиции армии ДНР, совершив 29 нарушений режима тишины. Об этом 26 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Солдаты карательного батальона Украинской повстанческой армии (УПА), июль 1944 года

«Всего противник выпустил три танковых снаряда и 59 мин из минометов калибра 82 и 120 мм. Кроме того, противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Докучаевск, Зайцево, Еленовка, Саханка и Донецк (пос.Трудовской Петровского района). «Вчера в очередной раз обстрелян район дома-интерната в пос. Трудовском», — добавил Басурин.

По его словам, ВСУ пытаются спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь.

«Украинские силовики намереваются закрыть контрольно-пропускной пункт в районе Еленовки якобы из-за обстрелов с позиций подразделений армии ДНР. Фактически ВСУ открывают огонь как по нашим позициям, так и по своим, а после заявляют о нарушениях перемирия с нашей стороны, что не соответствует действительности», — считает Басурин.

Он также сообщил, что разведка ДНР фиксирует переброску в Донбасс запрещенного вооружения ВСУ.

«В центральной части и севернее Марьинки (1 км до линии соприкосновения) выявлены позиции шести 82-мм минометов, а также отмечено прибытие до 100 человек личного состава из подразделения «Айдар». Севернее Спартака (1 км до линии соприкосновения) установлено местоположение трех БМП. В Авдеевке (6 км до линии соприкосновения) выявлено местонахождение до двух механизированных взводов в составе пяти БМП. Кроме того, наша разведка в последнее время фиксирует отвод подразделений ВСУ и замену их украинскими националистами на Мариупольском, Донецком и Горловском направлениях. В частности, вместо подразделений ВСУ в районе Дзержинска, Гранитного, Славного, Нетайлово, Невельского и в буферной зоне под Мариуполем сосредоточен личный состав подразделений «Айдар», «Азов» и «Правый сектор». Официальная версия — низкий морально-психологический уровень украинских военнослужащих, усталость от постоянного напряжения в зоне конфликта», — полагает Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пять солдат ВСУ получили ранения.