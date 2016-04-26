Рязань, 26 апреля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Почти 253 млн рублей, выделенных Рязанской области из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», будут направлены на строительство нового корпуса больницы имени Семашко в Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Олег Ковалев, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

r-v-s.su Николай Семашко

«Для нас это очень важный объект здравоохранения. Я ставлю задачу ввести это лечебное учреждение в эксплуатацию до конца текущего года, предусмотрено соответствующее софинансирование из областного бюджета, и затем приступить к строительству новой БСМП», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM отмечает, что в марте 2016 года было принято решение о выделении на строительство 143,7 млн рублей из областного бюджета. Таким образом, на корпус будет потрачено еще около 400 млн рублей.

Корпус будет рассчитан на 168 коек. В нем планируется разместить офтальмологическое, пульмонологическое, приемное отделения, а также поликлинику на 150 посещений в смену с пунктом оказания неотложной офтальмологической помощи и операционной для проведения амбулаторных хирургических вмешательств на органах зрения.