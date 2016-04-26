Владимир, 26 апреля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. На модернизацию производства ЗАО по свиноводству «Владимирское» будет потрачено около миллиарда рублей. Как сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Владимирской области Роман Русанов, в связи с этим на предприятии планируется сокращение поголовья скота и сокращение персонала, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации области. При этом региональному руководству удалось договориться с собственниками производства о том, что предприятие не будет полностью закрыто на время реконструкции.

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«Мощность комбината в поселке Лесной рассчитана на 87 тысяч голов, но сейчас там насчитывается всего 64 тысячи свиней ввиду падежа поросят на доращивании. Специалисты определили причину — нарушение системы микроклимата. Депопуляция поголовья свиней в Лесном будет проходить постепенно с параллельным обеззараживанием, модернизацией и завозом нового поголовья», — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора.

При этом сотрудникам предложат вернуться на работу весной 2018 года, когда реконструкция будет завершена.

Кроме того, Русанов заявил, что руководство области и собственник предприятия сейчас ведут переговоры о расширении производства — в поселке может быть построен еще один свинокомплекс.