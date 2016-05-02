Санкт-Петербург, 2 мая, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Сегодня в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» пройдут показы классического хоррора от режиссёров Ридли Скотта и Джэймса Кэмерона: на большой экран вновь выйдут «Чужой» 1979 и «Чужие» 1986. Показы организует компания «Иноекино». Полные режиссёрские версии фильмов будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Чужие». реж. Джеймс Кэмерон. 1986. Великобритания, США Команда космического корабля Ностромо

В обоих фильмах главный персонаж — инопланетный монстр-паразитоид, проникающий в тело человека и развивающийся в нём. Окрепший чужой со временем выходит на свободу, пробивая грудную клетку и убивая своего кормильца.

Действие «Чужого» и «Чужих» разворачивается в далёком будущем. Завязка истории происходит, когда космический корабль Земли улавливает сигнал, исходящий с неизвестной планеты. Поспешив на сигнал, астронавты обнаруживают повсюду гигантские яйца. Вскоре вся команда, за исключением офицера Элен Рипли (Сигурни Уивер), становится жертвами инопланетного монстра.

В фильме «Чужие» единственная выжившая Рипли возвращается на планету спустя много лет, чтобы вступить в смертельную схватку уже с тысячами размножившихся чудовищ.

Создателем образа Чужого был швейцарский художник-сюрреалист Ганс Рудольф Гигер. Когда при съёмках первого фильма встал вопрос об облике инопланетного существа, автор сценария Дэн О’Бэннон показал Ридли Скотту альбом Гигера «Necronomicon». Рисунки поразили режиссёра, и образ монстра был одобрен.

Эстетика Гигера с его мрачным соединением биологического и механического стала идеальной основой для «Чужого», сделав из него очень страшный фильм. Впоследствии Ганс Рудольф Гигер работал над стилистикой «Чужих» Джеймса Кэмерона.

«Чужой» и «Чужие» стали классикой жанра фантастического хоррора. Спустя всего несколько лет после выхода первого фильма, чужой набрал популярность и стал главным героем целой серии произведений, в числе которых, помимо многочисленных фильмов, книги, компьютерные игры, комиксы и многое другое.