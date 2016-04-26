Вильнюс, 26 апреля, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Власти Литвы намерены присоединиться к строительству памятника ссыльным в России, сообщает сегодня, 26 апреля, литовское агентство BNS.

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МИД информировал, что планирует выделить 7 тыс. евро на изготовление памятника, его транспортировку и возведение. Также планируется выделить средства на церемонию открытия памятника. Намечается изготовить гранитный памятник высотой 1,30 метра с текстом на литовском и русском языках «Памяти литовских ссыльных и политзаключенных» и рельефом литовского креста с символом солнца. Сейчас проект памятника находится в процессе согласования с российскими ведомствами, подчеркнули в МИД Литвы. Городской совет Томска намерен принять решение в мае. Министерство утверждает, что было бы неплохо открыть памятник 14 июня — в литовский День траура и надежды.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, Литва, помимо того, что требует от России многомиллиардную «компенсацию за оккупацию», является самой ярой сторонницей санкционной политики Запада в отношении России. Власти Литвы неоднократно призывали Брюссель и Вашингтон «изолировать Россию». Кроме того, официальный Вильнюс заявляет о срочной необходимости развёртывания тяжелого вооружения НАТО на границе с Россией, призывает действующие власти Украины к силовому решению конфликта на юге Украины, «возврата» Крыма. Литва стала первой и пока единственной страной, которая создала так называемый «список Савченко», с персональными санкциями в отношении лиц, которые «причастны к произволу над украинской летчицей». Президент Литвы Даля Грибаускайте называла Россию «террористическим государством», а президента РФ сравнила с Адольфом Гитлером. В Литве русскоязычное меньшинство подвергается гонениям, уничтожается образование на русском языке. Департамент государственной безопасности даже в школьниках видит «агентов Кремля» и «шпионов». Литва заочно судит несколько десятков россиян в деле о трагических событиях 13 января 1991 года, при этом любая трактовка тех событий, или публичный вопрос, почему жертвы погибли в том числе от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, трактуются, как «отрицание советской агрессии» с последующим уголовным преследованием.