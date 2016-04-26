Владимир, 26 апреля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о получении взятки бывшим главой администрации города Струнино. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, по версии следствия, экс-мэр получил 150 тысяч рублей от подрядчика строительства дома по программе «Социальное жилье».

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В 2012 году в Струнино запланировали построить 12-квартирный жилой дом социального класса на условиях субсидированного финансирования областного и местного бюджетов в общем размере около 9,5 миллионов рублей. Был заключен договор с фирмой, которая затем начала строительство. Однако уже октябре 2012 года начались проблемы.

«Глава местной администрации открыто заявил подрядчику и инвестору, что у них могут возникнуть серьезные проблемы в подписании актов приемки выполненных работ и документов о затратах, что в свою очередь приведет к приостановлению финансирования и убыточности предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Экс-мэр получил от подрядчика 150 тысяч рублей на покупку служебного автомобиля и потратил деньги на собственные нужды.

Сейчас дела направлено для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый показаний не дает.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года во Владимирской области вынесен приговор бывшему главе города Покрова Евгению Сасу, который был признан виновным в получении взятки. Экс-мэр осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в 290 млн рублей.