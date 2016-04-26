Одесса, Украина, 26 апреля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, нынешний губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили считает, что Украина распадается как единое государство. Такое заявление он сделал в своем видеообращении к президенту Украины Петру Порошенко, которое Саакашвили опубликовал сегодня, 26 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Саакашвили считает, что отделение СБУ в Одесской области, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, занимается политическим преследованием команды Саакашвили.

В Одессе неизвестные обстреляли банк на одной из центральных улиц города, а СБУ даже не ищет нападавших, утверждает Саакашвили.

Также Саакашвили указывает на гражданские беспорядки в городе. Утром 26 апреля неизвестные с битами и в масках атаковали палаточный лагерь гражданских активистов, протестующих против политики мэра Одессы Геннадия Труханова.

В связи с этим Саакашвили просит Порошенко немедленно ввести в Одессу подразделения Национальной гвардии и дополнительные силы полиции.

«Я прошу президента Украины без всякого промедления ввести в Одессу подразделения нацгвардии Украины и дополнительные подразделения нацполиции и обеспечить их всем необходимым», — заявил Саакашвили.