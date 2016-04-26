Чебоксары, 26 апреля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Олег Бирюков подал в отставку с должности главы администрации Новочебоксарска и «у него сегодня нет никаких полномочий», «какие бы там встречи ни проводил, какие бы комментарии не давал». Он мог уйти с должности не досрочно, а по истечении срока контракта, сделав это «без каких-либо эксцессов, мог спокойно поблагодарить депутатов за совместную работу или «дальше продолжить» работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции глава Чувашии Михаил Игнатьев.

cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Фото Олега Мальцева

В Новочебоксарске не только жители, но даже чиновники запутались, кто руководит городом. Олег Бирюков, который 1,5 года проработал главой администрации одного из самых протестных муниципалитетов Чувашии, то ли 15 апреля, то ли 18 апреля (разные источники, включая горсобрание депутатов, указывают разные даты) написал заявление о добровольном сложении полномочий. В отставку чиновник попросился за полгода до окончания двухлетнего контракта, срок которого истекает в октябре 2016 года, почти месяц спустя после выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии. При этом после подачи заявления он исчез на несколько дней, а затем развёл активную деятельность — провёл встречу с жителями, засветился на массовых мероприятиях. Ситуация, которая выглядит невразумительной, стала и вовсе неадекватной с учётом последующих публичных заявлений руководства города. Со слов главы Новочебоксарска Олега Матвеева, решение о досрочной отставке Бирюкова — запланированное, так как в октябре стартует отопительный сезон, и решаются бюджетные вопросы.

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя ситуацию, сказал, что «в курсе, что действующий» глава администрации Новочебоксарска. И затем поправился: «Экс-глава администрации города Новочебоксарска».

«Согласно уставу города Новочебоксарска, после подачи заявления об отставке и регистрации данного заявления полномочия у главы администрации на этом заканчиваются», — подчеркнул Михаил Игнатьев. Он напомнил, что решение о возложении обязанностей принимает городское собрание депутатов, затем формируется конкурсная комиссия (50% членов комиссии выдвигается от главы Чувашии, 50% — от горсобрания).

«Потом открытый конкурс, конкурентная среда. Все желающие могут подавать (заявления) и с учётом представленных предложений, проекта развития города или стратегии развития города собрание депутатов принимает окончательное решение. Поэтому Олег Борисович (Олег Бирюков, ИА REGNUM) какие бы там не проводил встречи, какие бы комментарии не давал, у него сегодня нет никаких полномочий по закону и по уставу города Новочебоксарска. Но в то же время даже тот человек, который ушёл в отставку, по законодательству имеет право участвовать в этой конкурсной процедуре», — сказал Михаил Игнатьев.

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«Насколько я владею информацией, у него ещё полгода, то есть он мог досрочно не подавать в отставку, он мог работать. Истекают если сроки контракта — тогда ровно, без каких-либо эксцессов мог спокойно поблагодарить депутатов за совместную работу или мог участвовать, дальше продолжить. С какой целью это сделано — с точки зрения политической борьбы или чего-то — не могу сказать. Могу сказать, он выполнял обязанности надлежащим образом, рабочие вопросы были, определённые претензии или отдельные претензии у нас тоже были по городу Новочебоксарску, потому что эти вопросы ставили всегда горожане города Новочебоксарска, и мы на эти вопросы не могли не реагировать», — объяснял глава Чувашии.

Отметим, что на внеочередном заседании депутаты городского собрания Новочебоксарска приняли решение о досрочном прекращении с 26 апреля полномочий главы администрации города Олега Бирюкова «в связи с отставкой по собственному желанию». Исполнение обязанностей сити-менеджера возложено на заместителя главы администрации по экономике и финансам Ольгу Чепрасову. Также принято решение осоздании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города, в которую вошли 4 депутата.

Напомним, в этом году Новочебоксарск уже несколько раз фигурировал в крупных скандалах. Ранее руководство города распекали за провал в жилищно-коммунальном хозяйстве, где долги управляющих компаний превысили 330 млн рублей, жители получали двойные квитанции. Затем на всю страну город прогремел в связи с закупкой «Коммунальными сетями» яхты за 6 млн рублей, а местные СМИ сообщили о балансе стоимости выставленной на продажу имущества — так, остаточная стоимость муниципального унитарного предприятия технической инвентаризации оценена в 5,8 млн рублей, а двухэтажного здания муниципального предприятия «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве Новочебоксарска» ‑ и вовсе в 41 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние восемь лет в Новочебоксарске сменилось пять руководителей. Отставки регулярно происходят и на других ключевых постах. Последние кадровые решения — увольнение вице-премьер Аллы Салаевой, проработавшей в должности менее полугода и уход с должности руководителя Национальной телерадиокомпании Александра Магарина. Помимо этого, в апреле был взят под домашний арест глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.