Псков, 26 апреля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. «Кампания будет сверхтяжёлая, к ней надо готовиться», — заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 26 апреля, на форуме участников предварительного голосования регионального отделения партии «Единая Россия» по выборам кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Псковского областного собрания депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Турчак отметил, что «проект сложился и вылился в конкурентную и полезную не только для партии, но и для региона работу».

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Процедуру праймериз он назвал «достаточно конкурентным избирательным процессом» и подчеркнул, что требуется немало усилий и знаний, чтобы «это сито пройти». «Предварительный отбор — это хорошая тренировка, проверка сил перед главным избирательным забегом», — также заявил Турчак, отметив, что в этом «забеге» нет проигравших. «Все, кто прошел жернова отбора, должны найти свое место в строю: либо в партийных организациях, либо в органах власти муниципалитетов или субъекта. Надо чтобы наша «скамейка запасных» превратилась в «скамейку играющих», задействованных в непосредственном рабочем процессе», — подчеркнул губернатор Псковской области.

Участники псковских праймериз «Единой России» подписали этический меморандум о корректном и порядочном отношении к организаторам процедуры и ко всем её участникам, который, в том числе, запрещает участникам выдвигаться на выборы от других политических партий или в порядке самовыдвижения. С инициативой о подписании меморандума выступили Александр Козловский, Кристина Калашникова и Денис Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от псковской «Единой России» на место депутата Госдумы от региона претендуют девять человек. Кроме того, зарегистрировано 148 участников праймериз по отбору кандидатов от партии в Псковское областное собрание депутатов.