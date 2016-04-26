Донецк, 26 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пять солдат ВСУ получили ранения. Об этом 26 апреля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении состоялось семь обстрелов, в том числе один минометный.

«Противник нарушает режим тишины по всему фронту — в Станице Луганской, Счастье, на Бахмутской трассе и в Попаснянском районе», — добавил спикер.

Полковник отметил, что на Донецком направлении ВС ДНР нарушили режим тишины в Зайцево и Авдеевке, в частности состоялось шесть вражеских обстрелов, из них один минометный. В то же время на Мариупольском направлении зафиксировано 29 обстрелов со стороны ДНР. При этом противник выпустил из минометов до 30 мин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля источник в силовом ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью на Донетчине украинские силовики обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Саханка. По его словам, ВСУ выпустили более 40 минометных снарядов, а также применяли гранатометы и стрелковое оружие. «Подразделения противника накануне выпустили 41 мину калибра 82 мм по поселкам Трудовские, Зайцево, окрестностям Ясиноватой и Саханке», — рассказал собеседник.