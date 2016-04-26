Штаб «АТО»: За сутки в Донбассе погиб один солдат ВСУ, ранены – пятеро
Донецк, 26 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пять солдат ВСУ получили ранения. Об этом 26 апреля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает корреспондент ИА REGNUM.
Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении состоялось семь обстрелов, в том числе один минометный.
«Противник нарушает режим тишины по всему фронту — в Станице Луганской, Счастье, на Бахмутской трассе и в Попаснянском районе», — добавил спикер.
Полковник отметил, что на Донецком направлении ВС ДНР нарушили режим тишины в Зайцево и Авдеевке, в частности состоялось шесть вражеских обстрелов, из них один минометный. В то же время на Мариупольском направлении зафиксировано 29 обстрелов со стороны ДНР. При этом противник выпустил из минометов до 30 мин.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля источник в силовом ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью на Донетчине украинские силовики обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Саханка. По его словам, ВСУ выпустили более 40 минометных снарядов, а также применяли гранатометы и стрелковое оружие. «Подразделения противника накануне выпустили 41 мину калибра 82 мм по поселкам Трудовские, Зайцево, окрестностям Ясиноватой и Саханке», — рассказал собеседник.