Вильнюс, 26 апреля, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В Вильнюсе сегодня, 26 апреля, состоялись консультации делегаций министерств иностранных дел Литвы и Белоруссии, возглавляемых вице-министром иностранных дел Литвы Андрюсом Кривасом и заместителем министра иностранных дел Белоруссии Алёной Купчиной, сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

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Вице-министр иностранных дел Литвы выразил беспокойство о том, что Литва до сих пор «не получила от Белоруссии удовлетворительные ответы на вопросы относительно безопасности проекта Белорусской АЭС в соответствии с предусмотренной в Конвенции Эспоо оценкой воздействия на окружающую среду». Он отметил, что в ходе развития проекта АЭС необходимо обеспечить максимальную прозрачность и открытость, а также гарантировать, что не возникнет опасность в отношении жителей и окружающей среды Литвы.

«Я также предлагаю Белоруссии еще раз обсудить предложение Комитета по осуществлению Конвенции Эспоо о создании Литвой и Белоруссией особой экспертной комиссии, которая помогла бы объективно оценить процесс оценки межгосударственного воздействия проекта БелАЭС на окружающую среду в соответствии с Конвенцией Эспоо», — сказал вице-министр.