Киев, 26 апреля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили обратился к президенту Петра Порошенко с просьбой ввести подразделения Нацгвардии, а также других силовиков в Одессу.

Цитата из т/ф «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Реж. Михаил Гинзбург. 2011. Россия» Наведение порядка по-одесски

Соответствующее обращение обнародовано 26 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня ночью в Одессе «титушки» избили протестующих возле городской мэрии, это было сделано при поддержке мэрии и в худших традициях 2013 года. Вчера в Одессе состоялся обстрел одного из центральных банков с гранатомета, и как это бывает, по традиции как всегда, преступник не найден. Не найден, потому что местное СБУ… последние месяцы занято только одним — преследованием команды реформаторов, сбор компромата на меня и других», — заявил Саакашвили.

«Я хочу накануне печальной годовщины 2 мая и на фоне того, что враги Украины готовятся… обратиться к президенту Украины и еще раз требовать помочь нам навести порядок. Одесса осталась без прокурора, а местная прокуратура полностью дезорганизована, полиция не получает достаточной поддержки… Я прошу президента, без всякой задержки, ввести в Одессу части подразделений Нацгвардии Украины и дополнительные подразделения полиции», — подчеркнул губернатор.

В завершение Саакашвили попросит Порошенко и СБУ заинтересоваться «лояльностью к России мэра Одессы Труханова и его партнеров».