Вильнюс, 26 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, Еврокомиссия обязалась перевести в Фонд ядерной безопасности основную часть из 45 млн евро, которые ожидаются от стран Большой семерки (G7) и Еврокомиссии и которые дополнят уже полученную помощь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Еврокомиссии. Этот фонд предназначен для безопасного закрытия 1−3 блоков Чернобыльской АЭС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Этот взнос ЕС дополнит другие взносы, уже выделенные в Чернобыльский фонд на строительство нового безопасного саркофага и другие проекты, согласно которым будет изолирован и разрушен блок, в котором в 1986 году произошла авария. Саркофаг должен быть завершен в 2017 году. Он защитит от попадания радиоактивных веществ в окружающую среду и поможет сделать территорию безопаснее и стабильнее. ЕС — основной донор этого проекта, его взнос — около 430 млн евро.