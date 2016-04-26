Афины , 26 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Власти Греции собираются выступить против продления европейских санкций в отношении Российской Федерации при обсуждении этого вопроса в Евросоюзе в июне этого года. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Никос Ксидакис, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грек

В июне этого года в Европейском Союзе будут обсуждать ситуацию с санкциями против Российской Федерации. Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что никакого автоматического продления санкций не будет. Рим выступает за широкую политическую дискуссию по этому вопросу.

Ксидакис пояснил позицию Греции по этом вопросу. Чиновник подчеркнул, что Афины считают взаимные санкции крайне негативным фактором в отношениях Евросоюза с Россией.

«Просто сохраняется атмосфера напряженности. Наша точка зрения — санкции должны быть отменены. Это наша старая позиция», — сказал Ксидакис.

Напомним, Евросоюз ввел антироссийские санкции в начале 2014 года после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Санкции касаются как отдельных физических и юридических лиц, так и целых отраслей российской экономики.

Евросоюз обосновывает наличие санкций тем, что Россия якобы вмешивается в гражданскую войну на Украине и незаконно «аннексировала» Крым.

Доказательств российского вмешательства в украинский конфликт никто не видел. Что касается Крыма, то народы полуострова провели референдум и приняли решение вернуться в состав России.