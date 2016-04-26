Москва, 26 апреля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Законопроект, усложняющий процедуру развода, внес в Госдуму Государственный совет Республики Татарстан, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Прежде всего, предлагается увеличить с одного месяца до трех срок «на раздумья».

Цитата из к/ф «С любимыми не расставайтесь». реж. Павел Арсенов. 1979. СССР Ирина Алферова (Катя) и Александр Абдулов (Митя)

Кроме того, поправками в Гражданский кодекс исключается возможность расторжения брака в суде заочно. Такая мера, по мнению авторов, позволит свести к минимуму случаи расторжения брака без выяснения мнения другой стороны. Если в семье есть несовершеннолетние дети и один из супругов не согласен на развод, суды должны будут принять «меры к примирению». В этом случае разбирательство должно быть отложено на срок «в пределах шести месяцев».

Авторы напоминают, что увеличение срока, в пределах которого суд откладывает разбирательство дела в отношении супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, не станет новеллой в законодательстве, поскольку до принятия Семейного кодекса РФ более 25 лет действовал Кодекс о браке и семье РСФСР, которым была установлена обязанность суда принимать меры к примирению супругов и право отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев.

Инициатива уже вызвала широкий резонанс. Так, подход авторов поддержала сенатор Елена Мизулина. «Подход инициаторов поправок в Семейный кодекс, безусловно, правильный. Мы должны исключить ситуацию, при которой развод становится поспешным, необдуманным решением, принятым в пылу обиды», — сказала она.

Не обошлось и без критики. Так, категорически против инициативы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «В этих семьях будет увеличиваться количество склок, драк, давления, ссор. Это совершенно неправильные меры!» — полагает депутат.