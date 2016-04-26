Латвийский профсоюз медиков будет требовать отставки премьера
Рига, 26 апреля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В утвержденном сегодня, 26 апреля, плане работы правительства Латвии не предусмотрен конкретный процент от внутреннего валового продукта (ВВП) на нужды здравоохранения, поэтому Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) созовет внеочередное заседание совета, чтобы выразить недоверие премьер-министру Марису Кучинскису, сообщает LETA.
Как рассказал глава профсоюза Валдис Керис, это серьезное решение, которое должно быть утверждено советом профсоюза. Также профсоюз предложить парламенту «исправить допущенную ошибку, и посмотрим, что ответит Сейм».
Напомним, в понедельник, 25 апреля, ЛПРЗСУ постановил предложить компромисс по увеличению финансирования здравоохранения. Этот вариант предусматривал, что в следующем году финансирование медицины составит 3,2% от ВВП, в 2018 году — 3,5% от ВВП.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Инга Рудзите заявила, что финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС.
Также Латвийский союз свободных профсоюзов договорился о проведении 1 мая народного собрания под лозунгом «За достойную работу и достойную оплату труда для здорового и образованного человека в Латвии». В профсоюзе также подчеркнули, что ситуация в здравоохранении не улучшается, что, по их мнению, угрожает не только здоровью людей, но и безопасности государства в целом.
В свою очередь руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис 18 апреля заявил, что если протесты медиков не принесут результата, будет поднят вопрос об отставке Сейма.