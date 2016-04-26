Рига, 26 апреля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В утвержденном сегодня, 26 апреля, плане работы правительства Латвии не предусмотрен конкретный процент от внутреннего валового продукта (ВВП) на нужды здравоохранения, поэтому Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) созовет внеочередное заседание совета, чтобы выразить недоверие премьер-министру Марису Кучинскису, сообщает LETA.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

Как рассказал глава профсоюза Валдис Керис, это серьезное решение, которое должно быть утверждено советом профсоюза. Также профсоюз предложить парламенту «исправить допущенную ошибку, и посмотрим, что ответит Сейм».

Напомним, в понедельник, 25 апреля, ЛПРЗСУ постановил предложить компромисс по увеличению финансирования здравоохранения. Этот вариант предусматривал, что в следующем году финансирование медицины составит 3,2% от ВВП, в 2018 году — 3,5% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Инга Рудзите заявила, что финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС.

Также Латвийский союз свободных профсоюзов договорился о проведении 1 мая народного собрания под лозунгом «За достойную работу и достойную оплату труда для здорового и образованного человека в Латвии». В профсоюзе также подчеркнули, что ситуация в здравоохранении не улучшается, что, по их мнению, угрожает не только здоровью людей, но и безопасности государства в целом.

В свою очередь руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис 18 апреля заявил, что если протесты медиков не принесут результата, будет поднят вопрос об отставке Сейма.