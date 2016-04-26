Рига, 26 апреля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Инесе Вайдере направила генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу письмо с просьбой дать оценку мнению мэра Риги Нила Ушакова об ущербе от советской оккупации и привлечь его к ответственности, сообщает LETA.

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По мнению Вайдере, опубликованная Ушаковым в социальных сетях карикатура недвусмысленно дает понять, что Латвия сама виновата в оккупации и последовавших за ней противоправных действиях, а ущерб в размере 185 млрд евро хочет взыскать с России. По мнению Вайдере, Ушакова следует привлечь к ответственности за отрицание и оправдание геноцида против Латвийской Республики. Она считает, что в данном случае мэр прямо нарушил закон.

Напомним, в середине апреля Ушаков опубликовал в социальных сетях карикатуру с велосипедистом, который сам сломал колесо, но требует компенсацию в размере 185 млрд евро от России. Это сумма, названная комиссией по расчету ущерба, нанесенного советской оккупацией Латвии.

По словам Ушакова, он не считает правильным искать в истории корни нынешних проблем, а также тратить деньги на изучение ущерба от событий прошлого вместо того, чтобы вкладывать их в решение сегодняшних задач, например, в медицину или образование.

Тем не менее, 26 апреля, на страницах газеты Latvijas avīze, читатели могли ознакомиться с цитатой Ушакова, в которой он выражает сожаление за шутку и просит его понять правильно. «Мне действительно очень жаль, что кто-то не понял то, что я хотел сказать, и из-за этого недопонимания чувствует себя задетым. Я ни в коем случае не хотел задеть чувства ваших читателей. Одновременно считаю, что нам нужно больше говорить о будущем и меньше о прошлом», — сказал Ушаков.

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