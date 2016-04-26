Архангельск, 26 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Решение выделить деньги на ликвидацию последствий ЧС принял сегодня председатель российского правительства Дмитрий Медведев. На встрече в Москве премьер-министр обсудил с губернатором Вологодской области меры по восстановлению инженерной и социальной инфраструктуры пострадавшего от паводка Великого Устюга.

Морис де Вламинк. Паводок в лесу

В Вологодской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в Великом Устюге остаются подтопленными 183 частных дома и 14 — многоквартирных, под водой находятся около 8 километров местных дорог. Спасатели, волонтеры и местные власти уже несколько дней занимаются восстановлением инфраструктуры на подтопленных территориях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

По предварительным данным областного правительства, ущерб от паводка составит 533 миллиона рублей. На ликвидацию последствий половодья из областного и местных бюджетов уже выделено 31,1 миллиона. Сегодня губернатор Олег Кувшинников попросил Дмитрия Медведева выделить финансовую помощь из резервного фонда правительства.

«Естественно, мы окажем такую поддержку. Это задача правительства и, естественно, мы не оставим регион без материальных выплат. Нужно до конца довести обследование, понять, что и как подлежит восстановлению, какие компенсации платить, какое имущество полностью утрачено. Естественно, по мере возможности необходимо в максимально короткие сроки восстановить все коммуникации, включая электричество, дороги, если они где-то повреждены, чтобы обеспечить нормальную современную жизнь всем тем, кто живёт в населённых пунктах, которые попали в зоны подтопления», — заявил Дмитрий Медведев.

Средства, полученные из федерального бюджета, пойдут на единовременную материальную помощь гражданам, выплату денег в связи с частичной или полной утратой имущества, содержание пунктов временного размещения людей и аварийно-восстановительные работы.

Добавим, что на прошедшем накануне вечером совещании по ситуации в Великом Устюге глава региона поручил сформировать списки людей, пострадавших от паводка и нуждающихся в поддержке. Также будет составлен перечень проведенных работ по восстановлению инфраструктуры. Все это необходимо для последующей компенсации из федерального бюджета.