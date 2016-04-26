Рязань, 26 апреля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Количество порывов на магистральных сетях в Рязани в ходе отопительного сезона 2015−2016 года снизилось по сравнению с предыдущим на 44%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, также уменьшилось количество повреждений на трубопроводах сетей отопления — 12%.

Цитата из к/ф «Фонтан». Реж. Юрий Мамин. 1988. СССР Прорыв теплотрассы

При этом даже жители заметили улучшение ситуации с отоплением в городе в холодное время города. Об этом говорит тот факт, что жалоб граждан в 2015 году стало меньше на 20%.

«На практике в большинстве случаев обращений причинами нарушений в теплоснабжении являются отсутствие надлежащей эксплуатации внутридомовых инженерных систем, несвоевременное проведение их ремонта, нарушение установленных режимов теплопотребления», — цитирует пресс-служба директора МУП «РМПТС» Андрея Тихомирова.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе подготовки к проведению отопительного сезона в Рязани было отремонтировано более 20 км теплосетей, в том числе 2,3 км магистральных трубопроводов.