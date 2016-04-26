Челябинск, 26 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Челябинской области все взносы, которые платят южноуральцы за капитальный ремонт многоквартирных домов, расходуются исключительно по назначению и никуда больше. Как сообщил генеральный директор регионального оператора Вадим Борисов, средства собранные с граждан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов не могут быть потрачены ни на что другое, включая содержание регоператора, услуги почты, распечатку квитанций, программное обеспечение, налоги и штрафы. неизрасходованные в течение одного планового периода средства переходят в следующий период, передает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Деньги защищены

«Региональный оператор занимает принципиальную позицию в отношении оплаты выполненных работ подрядчику. Пока полный пакет документов не будет подготовлен, а значит, выполнен весь объем оговоренных работ, ничего оплачивать мы не будем. То есть подрядчик будет работать до тех пор, пока все не выполнит и не устранит все замечание, если таковые есть со стороны собственников, управляющих компаний и местных администраций. При этом в окончательной приемке выполненного объема работ участвуем не только мы, как региональный оператор, но и собственники, без подписи которых работы не могут считаться выполненными. Кроме того, и работа, и средства оплаты переходят из одного календарного периода в другой. Так из 2015 года в 2016 год перешли 522 вида работ на сумму 424 миллиона 632 тысячи рублей. Плюс к этим цифрам в соответствии с утвержденным на текущий 2016 год планом нами будут направлены на осуществление капитального ремонта домов 1 млрд. 655 миллионов рублей, в которые включены 2 тысячи 395 видов работ», — отметил Вадим Борисов.

Кроме того, директор регионального оператора особо подчеркнул, что за расходованием средств из так называемого «общего котла», за прозрачностью деятельности регоператора следит специально созданный попечительский совет, куда входят представители органов власти, законодательного собрания, общественности. Закон надежно защищает деньги от нецелевого использования и возможных злоупотреблений.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинская область стала одним из немногих регионов России, руководство которого воспользовалось правом определить льготные категории собственников жилья при начислении оплаты капитального ремонта в многоквартирных домах. Теперь, в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2016 года законом, южноуральцы преклонного возраста получили право на компенсацию расходов за капремонт. Так 70-летние граждане, имеющие жилье в собственности получат 50% компенсацию, а их 80-летние земляки — 100%-ю. Главное условие для получения льготы — прекращение трудовой деятельности. То есть, граждане того же возраста, но продолжающие трудиться, уже не могут рассчитывать на данный вид компенсации. По закону компенсация расходов, рассчитывается исходя из минимального взноса на один квадратный метр (6 рублей 70 копеек) и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий. Так, к примеру, для одиноко проживающих граждан он составляет 54 кв м, для семей пенсионеров — 36 кв м, для семей из 3 и более человек — по 18 кв м.