Калуга, 26 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги конкурса молодёжных авторских проектов «Моя Калуга — вектор в будущее».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководство и преподаватели Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, представители Молодёжной палаты, студенты калужских вузов.

Обращаясь к участникам конкурса, глава городского самоуправления Александр Иванов пожелал им успешной и плодотворной работы. «Конкурс проводится уже второй год и показывает высокую активность калужской молодёжи, её неравнодушное отношение к проблемам родного города и искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом, — подчеркнул Александр Иванов, — в прошлом году на конкурсе были представлены интересные проекты, посвящённые решению проблем ЖКХ, сохранению исторического облика Калуги, пропаганде семейных ценностей и социальной рекламе. Уверен, что и в этом году участники конкурса внесут много интересных и конструктивных предложений, которые будут учтены властями города при разработке долгосрочной стратегии развития Калуги».

Всего в конкурсе приняли участие более 70 человек, в том числе студенты из Владимирской и Ивановской областей. На конкурс были представлены проекты, посвящённые развитию промышленного производства, социальной рекламе и социализации инвалидов, формированию позитивного имиджа территориальных общин и привлечению молодёжи к работе в ТОСах, организации праздника улицы и использованию культурного потенциала исторической части города.

Глава городского самоуправления Калуги отметил важность и актуальность всех представленных докладов.

«Особый интерес у меня вызвал проект создания позитивного имиджа ТОС, — поделился впечатлениями Александр Иванов, — за 15 лет в Калуге был сделан значительный шаг в развитии территориального общественного самоуправления, однако в проекте был упомянут интересный опыт Воронежской области по созданию территориальных общин в студенческих городках, этот опыт мы вполне можем применить и в Калуге».

Также глава калужского городского самоуправления предложил приурочить подведение итогов конкурса «Моя Калуга — вектор в будущее» к празднованию Дня местного самоуправления.

Первое место в конкурсе занял проект «Жизнь без границ», посвящённый социализации инвалидов, подготовленный студентами РАНХиГС Тимофеем Пуданом и Татьяной Бабичевой.

Награждение победителей конкурса состоится 27 апреля на заседании городской Думы Калуги.