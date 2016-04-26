Москва, 26 апреля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Российской Федерации, глава Комитета общественных инициатив Алексей Кудрин избран председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом сам Кудрин объявил журналистам сегодня, 26 апреля.

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Кудрин рассказал. что президентом ЦСР был избран Павел Кадочников, а председателем совета он сам. Решение о назначении президента и председателя совета ЦСР были приняты единогласно, уточнил Кудрин.

Экс-министр подчеркнул, что его приход в ЦСР был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который лично попросил Кудрина подключиться к разработке стратегии развития России после 2018 года.

Кудрин сразу же уточнил, что главным блоком этой стратегии будет экономика. «Все, что связано с выходом на новую модель экономического роста. Тем не менее, это будет связано и с работой всех ключевых сфер и институтов», — подчеркнул Кудрин.

Также новоиспеченный глава совета ЦСР обозначил ключевые сферы работы своей новой вотчины. «Это внутренняя и внешняя экономика, социальная, безусловно, тематика и, конечно, правовые институты, судебно-правоохранительная система», — рассказал Кудрин.

Напомним, президент Путин неоднократно заявлял, что Кудрин является его товарищем и членом политической команды. В середине апреля путин заявил, что Кремлю удалось найти форму сотрудничества с Кудриным. Он займётся стратегией развития России после 2018 года.

Напомним, в 2018 году в России состоятся президентские выборы. По всей видимости Кудрин будет писать предвыборную экономическую программу для Путина.