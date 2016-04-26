Степанакерт, 26 апреля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорного Карабаха распространило фотографии населенных пункты Мартакерт и Матагис, которые ночью 26 апреля подверглись обстрелу со стороны Азербайджана.

Город Мартакерт после обстрела

«Представляем факты о совершенных минувшей ночью ВС Азербайджана варварских действий в отношении гражданского населения», — говорится в комментарии к фотографиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью ВС Азербайджана, задействовав весь имеющийся потенциал, обстрелял из артиллерийского оружия не только позиции Армии обороны, но населенные пункты Мартакерт и Матагис.

«Помимо огня по боевым постам армянских военных, азербайджанская сторона из установки «Град» обстреляла районный центр Мартакерт (14 снарядов) и село Матагис (8 снарядов). В целом, минувшей ночью противник нарушил договоренность о прекращении огня более 80 раз, используя минометы, гранатометы, зенитно-ракетные установки, танки», — говорилось в сообщении министерства обороны Карабаха.