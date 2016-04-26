Владикавказ, 26 апреля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Северная Осетия остается в числе российских регионов с низким уровнем сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Денежные средства от собственников на ремонтные работы поступают в специализированную некоммерческую организацию «Региональный оператор РСО-Алания — Фонд капитального ремонта жилых домов», сообщает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM.

lenagold.ru Взнос за капремонт

Как рассказали в одной из управляющих компаний города Владикавказа, взносы на капремонт от граждан собираются «Региональным оператором». В этой же организации решается, когда и какой дом подлежит ремонту. Управляющие компании и ТСЖ денежные средства расходуют исключительно на ремонт домов.

«Наш дом сдали в эксплуатацию несколько лет назад. Однако жильцам присылают квитанции с просьбой заплатить взносы за капитальный ремонт. Неизвестно, когда настанет срок ремонта и доживу ли до этого времени. Следовательно, предпочитаю не оплачивать из своей скудной пенсии эти квитанции», — рассказала жительница города Владикавказа Тамара Абаева.

Напомним, что в ходе своего прошлогоднего визита в Северную Осетию председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отметил низкую собираемость взносов за капремонт и призвал должностных лиц изменить ситуацию в положительную сторону.