Москва, 26 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Необходимо различать форму и инструмент внутрипартийных конфликтов, понимать, что результаты выборов не должны способствовать смене политической системы, а также принимать позитивный опыт США при проведении праймериз и самой избирательной кампании, заявил шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, выступая 26 апреля на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

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Формой может являться внутренний конфликт, существующий в партии «Единая Россия», инструментом же — формальное согласие партийцев с новыми правилами при использовании старых практик. Такое разграничение, по его мнению, позволит качественно работать как с самой формой, так и содержанием конфликта.

Баранчик указал на существующие конфликты в США при проведении праймериз. Так, пользуясь поддержкой демократического ядра, истеблишмента партии, супер-делегатов, Хиллари Клинтон несет серьезные имиджевые потери. При этом, Дональд Трамп, имея аналогичную ситуацию, набирает политические очки.

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM не согласился с директором Института избирательных технологий Евгением Сучковым, который заявил, что по результатам выборов не произойдет смены политической системы: «На мой взгляд, этого и не должно происходить в результате выборов. У них совершенно другая цель. Это при революции происходит смена политической системы».

Он вновь обратился к опыту США: «Конгрессмены и сенаторы иногда десятилетиями представляют свои штаты и округа, при этом, о чем можно сказать? Что это одна из самых стабильных политических систем». По его словам, что многие вещи из этой практики можно заимствовать.

Юрий Баранчик задал вопрос гостю пресс-центра ИА REGNUM, участнику круглого стола, первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Вячеславу Володину: «Планирует ли власть использовать тех кандидатов от партии «Единая Россия», которые проиграют, возможно ли использование потенциала?».

Володин заявил, что для любой партии, тот, кто зарегистрировался как участник, уже является кадровым резервом. По его словам, тот, кто не избрался, но показал хорошие результаты может быть выбран в перспективе, поэтому с этими людьми, с активной гражданской позицией, необходимо продолжать работу.

Напомним, сегодня, 26 апреля в ходе заседания экспертного клуба «Регион» состоялась презентация доклада АПЭК об итогах предварительного голосования. Эксперты обсудили состав участников, интенсивность дебатов, качество программ, уровень конкуренции. Речь шла также о ситуации в региональных элитах на фоне праймериз. Участники круглого стола проанализировали и дали оценку интересам, активности, конфликтности, присущие власти, партиям, бизнес-группам и другим влиятельным игрокам. Также была рассмотрена предвыборная ситуация в регионах, в частности, рейтинги власти и партий, социальное самочувствие граждан, динамика протестной активности.