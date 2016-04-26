Брянск, 26 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Жители Брянска выпустили в небо 200 белых воздушных шаров в честь 30-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Брянского городского совета народных депутатов. Митинг памяти состоялся 26 апреля около памятника жертвам катастрофы на улице Дуки в Брянске.

Ликвидаторы. Монтаж каскадной стенки

В митинге приняли участие школьники, студенты, представители власти и общественности, а также сами ликвидаторы одной из крупнейших техногенных аварий.

«26 апреля никогда не станет обычным будничным для тех, кто справлялся с последствиями взрыва в Чернобыле. Подвиг, который совершили ликвидаторы, можно поставить в один ряд с великими подвигами наших предков, дедов и отцов. Благодаря самоотверженности наших героев катастрофа не приняла континентального масштаба», — заявил, выступая на митинге, глава Брянска Александр Хлиманков.

ИА REGNUM отмечает, что всего в Брянской области сейчас живут около пяти тысяч ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В зоне загрязнения находятся 520 населенных пунктов. По данным на начало апреля 2016 года в области все ликвидаторы аварии обеспечены жильем. В 2014 и в 2015 годах на эти цели было потрачено более 1 млрд рублей из федерального бюджета.