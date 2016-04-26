Махачкала, 26 апреля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Сегодня в Цумадинском районе Дагестана упал с обрыва в реку Андийское Койсу легковой автомобиль. ДТП стало причиной гибели двоих детей, судьба трех человек, среди которых еще один ребенок, неизвестна, пишет РИА «Дагестан».

05.mchs.gov.ru Фото с места автоаварии в Дагестане

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, авария произошла сегодня, 26 апреля, в 13:30. Возле населенного пункта Хвайни водитель автомашины «ВАЗ-2109» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в обрыв.

Напомним, в течение последних суток в Дагестане произошли две автоаварии, в которых погибли девять человек. В Карабудахкентском районе столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2109». Пять человек погибли, один из них скончался в больнице. Еще шесть человек находятся больнице, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В Каякентском районе в результате столкновения двух автомашин возле села Герга погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.