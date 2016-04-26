Бразилиа, 26 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Бразилии создала специальную комиссию по рассмотрению вопроса об импичменте Дилмы Руссефф. Сегодня состоится первое заседание и будет назначен основной докладчик по вопросу импичмента. Точная дата рассмотрения доклада не определена. Скорее всего, это состоится в период с 10 по 12 мая с.г., сообщает Globo.

Xenia Antunes Здание Национального конгресса Бразилии

Отметим, что в Бразилии довольно сложная процедура отстранения президента от власти. В случае, если более половины сенаторов выскажутся за импичмент, то в течение 180 дней обязанности глава государства будет исполнять вице-президент Мишел Темер. Затем, вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, что Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернется в президентское кресло.

Дилма Руссефф заявила, что намерена бороться за то, чтобы «гарантировать демократию в Бразилии». Президент Бразилии уверена, что начатая против нее процедура импичмента — это попытка государственного переворота. Дилма Руссефф намерена в случае импичмента обратиться к странам-партнерам по Южноамериканскому общему рынку (МЕРКОСУР) с просьбой о приостановке членства Бразилии в этом блоке, комментирует VEJA. Эти высказывания были сделаны президентом Бразилии в Нью-Йорке, куда она прибыла для участия в церемонии заключения Парижского договора, писало ранее ИА REGNUM.