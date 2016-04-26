Санкт-Петербург, 26 апреля, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Ретроспективные показы классики жанра ужасы, с успехом стартовав в Москве, перемещаются в Санкт-Петербург. 2 мая фильмы «Чужой» Ридли Скотта и «Чужие» Джэймса Кэмерона покажут в кинотеатре «Аврора». Полные режиссёрские версии будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами. Организует показы компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Чужой». реж Ридли Скотт 1979. США, Великобритания

«Чужой» и «Чужие» — культовые фильмы жанра фантастический хоррор. Сегодня название франшизы «Чужой» стало нарицательным и послужило началом целой серии произведений, в числе которых, помимо многочисленных фильмов, книги, компьютерные игры, комиксы и многое другое. Знаменитые слоганы «В космосе никто не услышит твоего крика» и «Это Чужой, восьмой пассажир» остались на слуху у многих фанатов Скотта и Кэмерона.

«Чужой» был снят в 1979 году. По сюжету действие происходит в далёком будущем. Грузовой космический корабль, возвращающийся на Землю, перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку. Высадившись на планете, астронавты повсюду обнаруживают кожистые объекты, похожие на коконы. Знакомство с обитателем одного из них становится для большей части команды фатальным.

Фильм послужил началом серии, где главную роль играла Сигурни Уивер. Решение сделать главного героя женщиной приняли продюсеры Дэвид Гайлер и Уолтер Хилл. По их мнению это должно было помочь фильму выделиться среди прочих в жанре, где главные роли играли мужчины. Для актрисы Бродвейского театра Сигурни Уивер роль офицера Рипли стала первой главной ролью в кино и принесла ей номинацию на премию «Сатурн» за лучшую женскую роль, а также премию BAFTA как самому многообещающему новичку в главной роли.

Фантастический хоррор «Чужие» вышел на экраны в 1986 году. Картина тогда ещё начинающего Джэймса Кэмерона стала продолжение истории, рассказанной Ридли Скоттом и возвращает зрителя на проклятую планету, заселённую теперь уже тысячами монстров. Чужой — совершенный организм. Идеальная машина для убийства, чье физическое превосходство сочетается с его феноменальной жаждой уничтожения. Офицер Элен Рипли во второй раз вступает в смертельную схватку с чудовищами.

Цитата из к/ф «Чужие». реж Джеймс Кэмерон . 1986. США, Великобритания

Оба фильма были удостоены множества наград и высоко оценены критиками кино. Примечательно, что сиквел в какой-то степени даже превзошёл оригинальный фильм, получив в своё время две премии «Оскар», тогда как «Чужому» достался только один.

Креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков считает: «Чужой и чужие» — это великолепный пример столкновения современного урбанизированного, моделирующего свою жизнь через программы-планировщики в смартфонах и компьютерах человека с жутким, с реальным, с действительным. В данном случае с ужасом появления в семье ребенка. Реальностью Другого. Знаменитая Жуткая сцена прорыва Чужого в наш мир — явная аллюзия на роды, а то, что во всех фильмах дилогии хоть как-то справиться с появившимся существом может женщина (во втором фильме, если я не ошибаюсь, у женщины-морпеха тоже получается чуть лучше, чем у мужчин), — это удивительно тонкая игра с сексистской культурой. Впрочем и с так называемым феминизмом тоже. Ведь в то же самое время женщина там еще и воин. Но воинство свое она как бы бросает в пользу материнства. Т. е. , несмотря на свой феминистский запал, реальное послание «чужого» всем Рипли этого мира: вернись в хату, вари борщ и нянчи младенца. Оставь игрушки мальчикам, займись реальным делом.

Не знаю, впрочем, понимал ли эту игру Кэмерон. Но в его фильмах мужчины ложатся пачками у ног новорождённого. Их работы, распорядки, гаджеты, планы обороны и прочие игрушки не выдерживают и минуты в столкновении с чужим или чужими. Видели ли вы мужчину в детском саду? Не в «Усатом няне», а в реальной жизни? Видели это выражение потерянности в его глазах? Затаенный ужас? Это говорит в нем культура, распределяющая все по местам. Мужчина завоевывает новые высоты мальчиковости-игрушечности в кино восьмидесятых, уступая реальное, работу и жизнь новому для (западной) культуры герою — женщине-матери.

Женщине с самодельным огнеметом в руках… Женщине, с пониманием относящейся к монстру и котику, и этим-то пониманием и очаровавшей нас всех на тридцать шесть лет. Только она идеал — она оказывается в горящей избе лишь потому что сама её и подожгла, и останавливает уже совсем не коня. Но разве нет в этом чего-то такого родного и близкого? Разве не кажется, что вот кликни её Аксинья (Маруся, Дарья, Света, Наталья), и она обернется. Обернется и увидит, как вас пожирает уже ваше реальное».