Донецк, 26 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Власти ДНР согласовывают с Российской Федерацией процедуру сдачи Единого государственного экзамена. Об этом 26 апреля на встрече с главой ДНР Александром Захарченко заявила министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По словам Поляковой, в 2016 году ЕГЭ будут сдавать 570 школьников ДНР. «Сейчас идет процесс согласования процедуры сдачи ЕГЭ с Российской Федерацией. ЕГЭ будет проходить по требования РФ», — сказала Полякова.

Она сообщила, что выпускники ДНР пройдут государственную итоговую аттестацию, во время которой обязательными к сдаче будут русский язык и математика.

«Всего в системе образования республики воспитываются и обучаются 250 тысяч детей, начиная от 1,5 лет и заканчивая студентами и аспирантами. Что касается особенностей выпускной кампании 2016 года для учащихся 9 и 11 классов, то для 9 классов предусмотрена государственная итоговая аттестация (ГИА), ее будут сдавать 11 500 детей. В ГИА входят три экзамена, как обязательные — русский язык и математика и один предмет — по выбору. Особенность выпускной кампании для 11 класса является то, что старшеклассники будут одновременно сдавать выпускные и вступительные экзамены. Для них предусмотрен один обязательный предмет — русский язык и 2−3 предмета на выбор, которые им будут нужны для поступления в вуз», — рассказала Полякова.

В свою очередь Захарченко в целях безопасности учащихся вынес предложение перенести сдачу ЕГЭ из Горловки в Енакиево, так как этот город является тыловым, а не фронтовым.

Напомним, для желающих же поступить в вузы РФ жителей ДНР в 2016 году планируется организовать два пункта сдачи ЕГЭ. Располагаться они будут в Горловке, Макеевке и Донецке. Часть абитуриентов для сдачи ЕГЭ повезут в Россию за счет средств ДНР и ЛНР.