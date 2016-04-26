Бухарест, 26 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. «Дестабилизирующие действия все более агрессивной и непредсказуемой России» вызывают наибольшее беспокойство НАТО. Об этом заявил, выступая 26 апреля в столице Румынии Бухаресте, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Александр Вершбоу

Он утверждает, что после окончания Холодной войны Североатлантический альянс долгое время пытался выстроить «взаимовыгодное партнерство» с Россией. Однако, говорит Вершбоу, все закончилось после воссоединения Крыма с Россией и начала войны на Донбассе. «Своими действиями Кремль разорвал международную книгу правил и серьезно подорвал европейскую систему безопасности, которая создавалась при его же участии», — заявил представитель НАТО.

Россия, утверждает натовский чиновник, «вовлечена в серию дестабилизирующих действий — используя пропаганду, подрывные действия и кибератаки, — как для подрыва безопасности и стабильности Украины, так и для того, чтобы проверить готовность и решимость Альянса».

НАТО, по словам Вершбоу, «отвечает по нескольким направлениям». «Мы интенсифицируем наши морские патрули; изучаем необходимость увеличения военной подготовки и учений; обеспечиваем поддержку таким партнерам, как Украина, Грузия и Молдавия; поощряем усилия, направленные на укрепление энергетической безопасности. В этом отношении, усилия Румынии по строительству газопровода в Молдавию, к примеру, будут критическими для снижения энергетической зависимости этой страны от России», — заявил он.

Вершбоу назвал «фальшивыми» заявления Москвы о том, что НАТО «окружает» Россию и пытается ослабить ее. «Месседж НАТО ясен и последователен: мы оборонительный союз, и мы не стремимся к конфронтации с Россией. Новая холодная война не в интересах ни одной из сторон. Но мы не можем просто игнорировать действия России. Действовать иначе означало бы не только предать собственные принципы и поощрить Москву в дальнейшей агрессии против своих соседей. Это также стало бы нестабильной основой для наших будущих отношений с Россией и другими восточными соседями», — утверждает заместитель генсека НАТО.

«Граждане в таких странах, как Украина и Грузия, никогда не примут идею о том, что они постоянно должны быть обречены на то, что российские лидеры называют российской сферой «привилегированных интересов». В XXI веке безопасность не может быть основана на сферах влияния, в рамках которых великие державы диктуют выбор своим соседям, а также изменяют границы с помощью силы», — заявил он.

Вершбоу заявил, что в отношении России НАТО продолжит сочетать два подхода — сила и диалог — с тем, чтобы «Россия или любой потенциальный противник даже не помышлял о развязывании агрессии в отношении члена НАТО». «Одно должно быть предельно ясно: пока Россия не возвращается в рамки норм международного права, не заканчивает свою агрессию против Украины, а также в полной мере не начинает соблюдать свои обязательства по Минским соглашениям, мы не можем вернуться к любому виду отношений в духе «business as usual», — подвел итог Александр Вершбоу.

В рамках визита в Бухарест он провел встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и министром обороны Михней Мотоком.