Вершбоу в Румынии: Россия «разорвала международную книгу правил»
Бухарест, 26 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. «Дестабилизирующие действия все более агрессивной и непредсказуемой России» вызывают наибольшее беспокойство НАТО. Об этом заявил, выступая 26 апреля в столице Румынии Бухаресте, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он утверждает, что после окончания Холодной войны Североатлантический альянс долгое время пытался выстроить «взаимовыгодное партнерство» с Россией. Однако, говорит Вершбоу, все закончилось после воссоединения Крыма с Россией и начала войны на Донбассе. «Своими действиями Кремль разорвал международную книгу правил и серьезно подорвал европейскую систему безопасности, которая создавалась при его же участии», — заявил представитель НАТО.
Россия, утверждает натовский чиновник, «вовлечена в серию дестабилизирующих действий — используя пропаганду, подрывные действия и кибератаки, — как для подрыва безопасности и стабильности Украины, так и для того, чтобы проверить готовность и решимость Альянса».
НАТО, по словам Вершбоу, «отвечает по нескольким направлениям». «Мы интенсифицируем наши морские патрули; изучаем необходимость увеличения военной подготовки и учений; обеспечиваем поддержку таким партнерам, как Украина, Грузия и Молдавия; поощряем усилия, направленные на укрепление энергетической безопасности. В этом отношении, усилия Румынии по строительству газопровода в Молдавию, к примеру, будут критическими для снижения энергетической зависимости этой страны от России», — заявил он.
Вершбоу назвал «фальшивыми» заявления Москвы о том, что НАТО «окружает» Россию и пытается ослабить ее. «Месседж НАТО ясен и последователен: мы оборонительный союз, и мы не стремимся к конфронтации с Россией. Новая холодная война не в интересах ни одной из сторон. Но мы не можем просто игнорировать действия России. Действовать иначе означало бы не только предать собственные принципы и поощрить Москву в дальнейшей агрессии против своих соседей. Это также стало бы нестабильной основой для наших будущих отношений с Россией и другими восточными соседями», — утверждает заместитель генсека НАТО.
«Граждане в таких странах, как Украина и Грузия, никогда не примут идею о том, что они постоянно должны быть обречены на то, что российские лидеры называют российской сферой «привилегированных интересов». В XXI веке безопасность не может быть основана на сферах влияния, в рамках которых великие державы диктуют выбор своим соседям, а также изменяют границы с помощью силы», — заявил он.
Вершбоу заявил, что в отношении России НАТО продолжит сочетать два подхода — сила и диалог — с тем, чтобы «Россия или любой потенциальный противник даже не помышлял о развязывании агрессии в отношении члена НАТО». «Одно должно быть предельно ясно: пока Россия не возвращается в рамки норм международного права, не заканчивает свою агрессию против Украины, а также в полной мере не начинает соблюдать свои обязательства по Минским соглашениям, мы не можем вернуться к любому виду отношений в духе «business as usual», — подвел итог Александр Вершбоу.
В рамках визита в Бухарест он провел встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и министром обороны Михней Мотоком.